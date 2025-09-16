女子100m障害でセミファイナリストに、恩師・藤川浩喜監督が知る素顔 陸上の世界選手権東京大会（国立競技場）は15日、女子100メートル障害準決勝が行われ、初出場の中島ひとみ（長谷川体育施設）は13秒02（向かい風0.2メートル）で組7着。決勝には届かなかった。中学時代に全国制覇を経験するも、その後はスランプを経験。一度は“消えた天才”となったハードラーが、30歳で初めて日の丸を背負うまで這い上がってきた。園田学園