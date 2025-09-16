〈「付き合ってください」校舎の屋上で告られた女子高生が見せた《イマドキの反応》とは〉から続く 連載「ゲーム・オブ・ドラゴン」のなかで、長谷川をモデルにしたダイスがユイにキスをした。それが原因で、二人が付き合っているのではと噂になる。「私、こんなの知らないよ」と怒って教室から去ったユイを追いかけた長谷川は、校舎の屋上で「付き合ってください」と告白する……。【マンガ】「ゲットバック」第8話〈前編