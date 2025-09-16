舘ひろしが主演し、眞栄⽥郷敦、尾上眞秀が共演する映画『港のひかり』より、本予告映像が解禁された。【動画】年の差を超えた12年の友情――魂を揺さぶる『港のひかり』本予告本作は、過去を捨てた元ヤクザと⽬の⾒えない少年との⼗数年を描く、年の差を超えた友情と再会の物語。昨年に公開され数々の映画賞を総なめにした映画『正体』にて、第48回⽇本アカデミー賞最優秀監督賞を受賞した藤井