女優の松本穂香が15日、自身のXを更新し、ヘアカラーを明るめにした最新ショットを公開した。【写真】明るめヘアカラーにイメチェンした松本穂香松本は「染めました」とコメントを添え、グレーのジャケット姿で微笑む写真を投稿。自然光に映える明るめのカラーが秋らしい雰囲気を醸し出し、爽やかさと大人っぽさを感じさせるイメチェンとなっている。この投稿にファンからは「大人っぽい！いい色。似合ってます〜！」「秋色