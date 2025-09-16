福原遥が主演を務め、林遣都が共演するドラマ『明日はもっと、いい日になる』（フジテレビ系／毎週月曜21時）の最終話が15日に放送。翼（福原）の成長や、翼と蔵田（林遣都）のバディに反響が集まっている。【写真】『明日はもっと、いい日になる』最終話場面写真父親からひどい虐待を受けていたが、母親を守りたいという一心で耐えていた蒼空（松野晃士）。翼たちは蒼空が包丁を持って父親を刺そうとしていたところに駆けつ