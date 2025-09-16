磯村勇斗が主演、堀田真由、稲垣吾郎が共演するドラマ『僕達はまだその星の校則を知らない』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の第10話が15日に放送され、健治（磯村）が生徒を救うためにつらい決断を下す姿が描かれると、ネット上には「かっこいい」「絶対号泣不可避シーン」「涙が止まらない」といった反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】健治（磯村勇斗）の決意を