トリンドル玲奈が主演するドラマ『レプリカ 元妻の復讐』（テレビ東京系／毎週月曜23時6分）の第11話が15日に放送され、すみれ（トリンドル）の暴露本を見た元夫・桔平（木村了）の奇行が描かれると、ネット上には「え何してんの何してんの」「完全に壊れちゃった…」「怖すぎる」などの声が相次いだ。【写真】ミライ（千賀健永）は復讐の手を止めないすみれ（トリンドル玲奈）を心配するすみれはついに暴露本『レプリカ』を発