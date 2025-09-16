元「モーニング娘。」辻希美の夫で俳優の杉浦太陽が公開した親子３ショットが話題を呼んでいる。杉浦は１６日までに自身のインスタグラムを更新し、「夢ちゃん初めてベビーカーでお散歩」とつづり、８月に第５子として誕生した次女・夢空（ゆめあ）ちゃんと辻の３人で散歩をする様子を公開。「外の空気は気持ちよかったねぇ」と振り返った。この投稿にファンからは多くの「いいね！」が寄せられている。