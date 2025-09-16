日本経済の中心地、東京・丸の内から“マル秘”財界情報をくわしくお伝えする『文藝春秋』の名物コラム「丸の内コンフィデンシャル」。最新号からダイジェストで紹介します。◆◆◆ガンホーの「一発屋」スマホゲーム大手のガンホー・オンライン・エンターテイメント（森下一喜社長）がアクティビスト（物言う株主）から社長解任を迫られている。是非を問う臨時株主総会が9月24日に開催される予定だ。ガンホーは孫正義氏の実弟