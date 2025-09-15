雪や凍結路面での不安を解消するために 冬になると、雪や路面の凍結によってタイヤが滑ってしまうことがある。通常のタイヤ（夏タイヤ）は、暖かい季節での走行に適しており、寒くなるとゴムが硬くなってしまい、路面にしっかりとグリップできなくなる。そのため、多くの人は冬の間、スタッドレスタイヤに履き替えている。スタッドレスタイヤは、寒い気温や雪道、凍結した路面でもタイヤが滑りにくくなるように設計されて