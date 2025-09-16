AIとの共生が当たり前の社会になりつつある昨今。近い将来、AIエージェントが旅行の日程を考え、飛行機や列車、ホテルの予約をとり、行くべきところ、見るべきところを案内してくれるような時代が来る。しかしそのAIエージェントが誰かに乗っ取られていたり、騙されていたら――。【衝撃画像】どこからどう見ても「みかん」なのに…AIが「赤いトマト」と認識してしまった「みかんの写真」を見るここでは、AIの騙されやすさや弱