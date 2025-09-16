アメリカ遠征を行なった日本代表の森保一監督は、メキシコ（０−０）、アメリカ（０−２）との親善試合を戦った後、北中米ワールドカップのベースキャンプ候補地であるメキシコの３都市（トルーカ、メキシコシティ、プエブラ）を視察。その後、バンクーバー経由で、９月15日に日本に帰国した。なぜ、メキシコの後にカナダを訪れたのか。羽田空港で取材に応じた指揮官は、日本人GKを視察していた事実を明かした。「MLSの視察で