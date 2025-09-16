日本代表の上田綺世と渡辺剛が所属するオランダの名門フェイエノールトを率いているのは、元オランダ代表FWロビン・ファンペルシー監督だ。42歳の同氏は、2019年にフェイエノールトで引退した後、指導者に転向。ヘーレンフェーンを経て、今年2月から古巣を率いている。そうしたなか、フェイエノールトは13日のヘーレンフェーン戦に1-0で勝利。開幕4連勝で首位に立っている。かつてアヤックスやPSVというフェイエノールトのライバル