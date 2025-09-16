日本代表の上田綺世と渡辺剛が所属するオランダの名門フェイエノールトは、13日に行われたエールディヴィジ第5節ヘーレンフェーン戦に1-0で勝利した。ボール保持率でもゴール期待値でも相手が上回る展開だったが、最後まで得点を許さず。日本人コンビは代表戦を終えてチームに戻ると揃って先発出場。上田は74分プレーし、渡辺はフル出場した。そうしたなか、オランダ紙『VP』は第5節の週間ベストイレブンを発表。渡辺も選ばれてお