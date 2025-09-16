「広島６−２ヤクルト」（１５日、マツダスタジアム）広島がヤクルトに快勝。同戦の連敗を３で止めた。初回、小園、ファビアン、坂倉のクリーンアップが３者連続タイムリーを放つなどで４点を先制。六回には無死満塁から小園の２点中前適時打でリードを広げた。新井監督は小園について「１球たりとも無駄にしない。そういう気迫が見ていて伝わってきます」と称賛した。新井監督との一問一答は以下の通り。◇◇（テレ