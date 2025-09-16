◆ 野村氏は「打率も防御率も悪くなっている」と指摘オリックスは15日、ソフトバンクと対戦し0−5で敗れた。ソフトバンク戦は8連敗となり、優勝の可能性が完全に消滅した。ソフトバンクとの今季の対戦成績は、打率.234・55得点・防御率4.65と苦しむオリックス。15日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2025』のMC・野村弘樹氏が「ソフトバンクに対して3勝15敗。クライマックスシリーズでも戦う可能性が十分あるだけにね…」