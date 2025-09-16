◆ 白球つれづれ2025・第37回来週9月26日で中日の大野雄大投手は37歳の誕生日を迎える。そんなプロ15年目の大ベテランが、左肘の手術を乗り越えて5年ぶりの2ケタ勝利を記録した。14日に甲子園で行われた阪神戦に先発。8回を投げて被安打4、三塁も踏ませぬ快投で10勝目をマークした。これで自身4連勝。そのうち3勝が阪神相手と言う“虎キラー”ぶりだ。優勝決定後だけなら、相手の気合い不足とも言えるが、シーズンを通して