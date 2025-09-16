9月21日（日）中山競馬場で行われる、第71回オールカマー（G2・3歳上オープン・芝2200m）の登録馬は下記の通り。グランプリホース・レガレイラなど11頭。秋のG1戦線へ向けたステップレース。【有馬記念】3歳牝馬レガレイラが混戦を断つ11頭がエントリークロミナンス57.0コスモキュランダ57.0シュバルツクーゲル57.0ドゥラドーレス57.0フェアエールング55.0ホーエリート55.0ヨーホーレイク58.0リカンカブール57.0