9月15日、水沢競馬場で行われた12R・若駒賞（M2・2歳・ダ1600m）は、山本聡哉騎乗の1番人気、セイクリスティーナ（牝2・岩手・佐々木由則）が快勝した。6馬身差の2着に2番人気のイタズラベガ（牝2・岩手・菅原勲）、3着にジェイエルビット（牡2・岩手・佐々木由則）が入った。勝ちタイムは1:41.7（稍重）。1着セイクリスティーナ山本聡哉騎手「ゲートに不安があるので出方次第でしたが、いいスタートを切って理想的なポジショ