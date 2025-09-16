9月15日、佐賀競馬場で行われた6R・九州ジュニアチャンピオン（2歳・ダ1400m）は、吉原寛人騎乗の1番人気、サキドリトッケン（牝2・佐賀・真島元徳）が勝利した。1/2馬身差の2着にトリトンテソーロ（牡2・佐賀・真島二也）、3着にモーモーゴールド（牡2・佐賀・池田忠好）が入った。勝ちタイムは1:30.4（重）。2番人気で飛田愛斗騎乗、プレアレジェンド（牡2・佐賀・三小田幸）は、4着敗退。【佐賀・サマーチャンピオン】岩田