田中将大は敗戦で200勝ならずも6回2失点と好投■DeNA 3ー0 巨人（15日・横浜）日米通算200勝にあと1勝としている巨人・田中将大投手は15日、横浜スタジアムでのDeNAに先発した。6回5安打2失点と粘りの投球を披露するもDeNAのアンソニー・ケイ投手が完封勝利。田中将は惜しくも3敗目を喫したが、投球内容に首脳陣は高い信頼を寄せた。キレのある変化球を低めに集める投球で4回まで被安打は「1」。テンポのよい投球でゴロアウト