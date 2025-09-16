松本まりかが主演するドラマ「奪い愛、真夏」（テレビ朝日系）の最終話が、12日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）森の工房で再び落ち合い、禁断の愛を貫き通すことを誓い合った海野真夏（松本）と空知時夢（安田顕）。しかし、手錠で拘束していたはずの時夢がいないことに気付いた妻・未来（高橋メアリージュン）が、真夏から奪った時計の力を使ってタイムリープ。こっそり工房へ向かおうとする時夢の前に立ちはだ