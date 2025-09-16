早くて、安くて、旨い――いまや“オヤジの聖地”として知られる「一軒め酒場」は、全国で51店舗を展開する、一大居酒屋チェーンである。最近、この店のメニュー冊子が、酒呑みの間で、話題になっている。【写真で見る】「一軒め酒場」メニューの表紙を飾った、カッコよくて素敵で、なんともチャーミングな“素人のおじさん”たち「行くたびに、あのメニューの表紙のオヤジは、何者なんだろうと、不思議に思ってたんです」と、