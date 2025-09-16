寿司ネタなどで人気のマグロ。なかでも最高級と言えるのが、青森県大間産などの本マグロ（標準和名・クロマグロ）だ。「国産・天然」の本マグロが一番と言えるが、本マグロに次いで“2番目に高級なマグロ類”について、「魚名を変えてはどうか」という議論がにわかに湧き上がっている。【川本大吾／時事通信社水産部長】【写真を見る】市場関係者のなかには「本マグロより好き」と言う人も…「2番手」ながら脂の乗った高級マグロ