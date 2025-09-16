◇プロ野球セ・リーグ 阪神6-2中日(15日、甲子園球場)阪神は、佐藤輝明選手の2打席連続ホームランなどで6点を奪い、中日に快勝。両リーグ最速で80勝としました。佐藤選手が先制タイムリー二塁打を放ち、その後は2打席連続アーチを記録。38本塁打、96打点でどちらもキャリアハイ更新しています。藤川球児監督は「いい敬老の日になったんじゃないですかなと思いますね、天気もよかったので、2本とも素晴らしいホームランだった」と絶