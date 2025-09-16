米首都ワシントンの駅に配備された州兵＝4日【ワシントン共同】トランプ米大統領は15日、不法移民の捜査や国外追放を巡り、首都ワシントンのバウザー市長（民主党）が移民・税関捜査局（ICE）との協力に消極的だとして「必要であれば国家非常事態を宣言する」と警告した。交流サイト（SNS）に投稿した。トランプ氏は8月、犯罪対策を名目にワシントンの警察を連邦政府の指揮下に置く異例の措置を取った。今月10日にいったん期限