原英莉花が８月１７日、「ワイルドホース女子クラシック」を制した。米下部エプソンツアーで初勝利を挙げたことで、来季のレギュラーツアー出場権も獲得した。 「赤字になる選手もいる」女子プロが下部ツアーの厳しさを語る 原英莉花／７月下旬のカセラ・ゴルフ選手権 初参戦の米下部ツアーで出場した１６試合全てで予選通過し、トップ１０入り９回。（９月２日現在）。今