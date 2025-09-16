アメリカのルビオ国務長官はイスラエルのネタニヤフ首相と会談し、パレスチナ自治区ガザをめぐる情勢などについて協議しました。イスラエルを訪問中のルビオ国務長官は15日、ネタニヤフ首相と会談し、カタールにいたイスラム組織ハマス幹部を標的にしたイスラエルの攻撃がガザ停戦交渉に与える影響などについて協議しました。アメリカルビオ国務長官「ハマスはイスラエルのみならず、世界の平和と安全を脅かす武装組織として存在