【ニューヨーク＝小林泰裕】米電気自動車（ＥＶ）大手テスラのイーロン・マスク最高経営責任者（ＣＥＯ）は１５日、テスラ株約１０億ドル（約１４７０億円）を購入したことを明らかにした。市場では、マスク氏が引き続きテスラの経営に注力するとの見方が強まり、１５日の取引でテスラ株は一時７％超急騰した。米当局への提出書類によれば、１２日付で計２５７万株が購入された。１２日の終値で計算すると約１０億２０００万ド