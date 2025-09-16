米グーグル本社のロゴ＝2024年8月、カリフォルニア州マウンテンビュー【ニューヨーク共同】米IT大手グーグルの親会社アルファベットの時価総額が15日、取引時間中に初めて3兆ドル（約440兆円）を突破した。米メディアによると、3兆ドルを超えたのは米IT大手のアップルとマイクロソフト、米半導体大手エヌビディアに続き4社目。生成人工知能（AI）など事業の先行きへの期待が株価上昇の追い風となった。15日の米株式市場で、株