山形県秋田県にまたがる鳥海山で、30代の男性と小学生2人のあわせて3人が戻ってこないと通報があり、警察が16日朝から捜索を始めました。連絡が取れなくなっているのは、30代男性と小学生の女の子と男の子です。15日、親族含めて5人で鳥海山の鉾立口から入山しましたが、そのうち、下山した2人から午後6時半ごろにはぐれたと警察に電話がありました。警察は午前5時半から捜索隊が山に入り、捜索を始めました。