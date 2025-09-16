◇プロ野球セ・リーグDeNA3ー0巨人（15日、横浜スタジアム）DeNAに敗戦し、3位に転落となった巨人。阿部慎之助監督は6回2失点だった先発、田中将大投手について「頑張ったね。なんとか勝たせてあげたかったけど」と語りました。外野の丸佳浩選手やキャベッジ選手がなんとか田中投手に200勝目を、とスーパープレーを連発。阿部監督は「負けはしたけど、みんなすごい気持ちが出ててね、必ず次につながる試合だったかなと思います」