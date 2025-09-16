ボサノヴァシンガーの小野リサが、18日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。小野リサ＝テレビ朝日提供36年前のデビュー当時、日本人初の本格的ボサノヴァシンガーとして注目を集めた小野。音楽好きだった父が移住したブラジルで生まれたそう。現地でライブハウスを営んでいた父は、中村八大さんや坂本九さんとも交流があったという。帰国後、小野は父が開いた店で15歳からブラジ