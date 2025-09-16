大谷翔平（c）SANKEI ＜2025年9月14日(日本時間15日)ロサンゼルス・ドジャース対サンフランシスコ・ジャイアンツ＠オラクル・パーク＞ 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 ドジャースの大谷翔平投手（31）は14日（日本時間15日）、敵地で行われたジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場し、6打数1安打2三振。打率は・281となった。 試合は打