ドル円は一時１４７円台前半に下落ＦＯＭＣ待ちで変化なし＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、全体的にドル売りがやや優勢となる中、ドル円は一時１４７円台前半に値を落とした。本日の２１日線は１４７．５５円付近に来ていたが、基本的にはその付近での上下動が継続している。１００日線と２００日線の間でのレンジ取引に変化はない。 市場は今週のＦＯＭＣの結果を待っている。先月のジャクソンホールのシ