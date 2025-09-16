◆バレーボール男子世界選手権第４日（１５日、フィリピン・マニラ）１次リーグ（Ｌ）を行い、Ｇ組で世界ランク７位の日本は同９位のカナダに０―３で完敗した。１３日のトルコ戦から１セットも奪えずまさかの２連敗。５１年ぶりのメダルの夢は破れ、１８年以来２大会ぶりに決勝トーナメント（Ｔ）進出も逃した。石川祐希主将（２９）＝ペルージャ＝は「力がないチーム」とぼう然。２８年ロサンゼルス五輪に向け、厳しい結果