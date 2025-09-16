米大リーグが１５日（日本時間１６日）、先週（８日から１４日）の週間ＭＶＰを発表。ア・リーグは歴代４位タイとなる通算１４度目、ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手を選出。先週は５本塁打を含む２０打数９安打の打率４割５分、５打点をマークした。一方、ナ・リーグはドジャースのムーキー・ベッツ内野手が２本塁打含む２６打数１２安打の打率４割６分２厘、１０打点をたたき出して通算６度目の選出となった。