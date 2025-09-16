アメリカIT大手グーグルの親会社のアルファベットの時価総額が、3兆ドル、日本円でおよそ440兆円を突破しました。3兆ドルを突破したのはアップルやエヌビディアに続き史上4番目となります。15日、ニューヨーク株式市場でアルファベットの株価の終値は前の週末に比べ4.5％上昇し、時価総額が3兆ドル、日本円でおよそ440兆円を突破しました。アメリカメディアによりますと、3兆ドルの大台に乗せたのはアップルやマイクロソフト、それ