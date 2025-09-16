8月23日に千鳥ヶ淵戦没者墓苑（東京都千代田区）で開かれたシベリア抑留犠牲者の追悼のつどい。献花する抑留経験者。抑留経験者の平均年齢は102歳に（記者撮影）【写真】追悼のつどいには抑留経験者や遺族、国会議員など約180人が参加「アジア・太平洋戦争」終戦の日は、日本にとっては玉音放送があった8月15日だが、戦勝国では日本が降伏文書に署名した9月2日とされる。ただ、どちらの日を取るにしても、その日に戦闘は終わったわ