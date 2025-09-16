サントリーHDの新浪剛史前会長が辞任した。新浪氏は今は渦中の人だが、人材不足の昨今、ほとぼりが冷めた頃に“過去の経歴に問題のあった傷のある人材”を受け入れる企業が出てくるかもしれない。そうした場合、再発のリスクは伴う。企業は、どのようにリスク管理し、ガバナンスを担保すればいいのか、企業ガバナンスの専門家として考察する。（生活経済ジャーナリスト柏木理佳）仕事の実績は豊富でも、“経歴に傷のある人材”を