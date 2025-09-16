2025年９月15日、味の素スタジアムで開催された東京ダービーは熱い戦いに。FC東京と東京ヴェルディの意地のぶつかり合いとなったバトルは、60分に長倉幹樹のゴールでリードを奪ったFC東京がそのまま逃げ切るという展開だった。試合後、ミックスゾーンで対応した長友佑都は6365日ぶりのダービーでの勝利の余韻に浸り「今晩は寝られないでしょ」とコメントし、記者団の笑いを誘った。「サポーターにも眠らせないと。それだけ興奮