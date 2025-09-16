◇プロ野球セ・リーグ DeNA-巨人(15日、横浜スタジアム)2位巨人との直接対決に2連勝し、2位浮上としたDeNAの三浦大輔監督が選手をたたえました。先発ケイ投手は9回11奪三振無失点。巨人打線を完璧に抑え込み、来日初完封勝利を記録しました。ケイ投手の好投に、三浦監督は「立ち上がりから、まっすぐもカットもチェンジアップも非常に良い状態で投げてくれました。状態も良かったのでね、ケイの投球をしてくれましたね」とコメント