「新馬戦」（１５日、中山）２番人気のカリヨンアヴォン（牝２歳、父ルヴァンスレーヴ、母ベルクワイア、美浦・勢司）が好位追走から直線で一完歩ごとに前との差を詰め、残り５０メートルで抜け出した。モレイラは「体は大きくないが、ファイティングスピリットのある馬。レースでは新馬らしいところも見せていたが、最後は本能で勝利をつかんだ。経験を積みながら良くなっていくと思う」と勝負根性の良さを評価した。