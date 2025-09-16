小樽市の国道でバイクがガードレールに衝突する単独事故があり、バイクを運転していた札幌市の女性が病院に運ばれましたが、死亡が確認されました。バイクの単独事故があったのは小樽市張碓町の国道5号です。きのう午後1時35分ごろ、事故の目撃者から「バイクの転倒事故です。女性が体から出血している」などと警察に通報がありました。この事故でバイクを運転していた札幌市の飲食店経営の松村彩佳さん34歳が意識不明