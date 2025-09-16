「新馬戦」（１５日、中山）２番人気のサンダーストラック（牡２歳、父ロードカナロア、母シーブルック、美浦・木村）が中団追走から外に出しつつ位置を上げ、直線では鋭く末脚を伸ばして逃げるアースヴィンチを鼻差とらえた。ルメールは「いい馬だと思う。まだ他馬を気にしていて位置は下がったけれど、外に出してから力を出してくれた。千六は良さそう。千八くらいまでトライできる」と今後を見通した。