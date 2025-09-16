かつて欧州で「経済の柱」と称された自動車産業も、勢いのない状態が続いている。市場の縮小、エネルギーコストの高騰、貿易関係の不確実性など、多くの困難に直面する状態だ。一方で、勢いづいているのは中国企業という。台湾メディアの中時新聞網が伝えた。9日に開幕した欧州最大規模の自動車イベントであるドイツ国際モーターショー（ミュンヘンモーターショー）には、中国企業116社が出展した。開催国であるドイツを除けば最大