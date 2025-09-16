現役最多のＪＲＡ通算１１１０勝。うちＧ１・２２勝を含む重賞７０勝を積み上げてきた国枝栄調教師（７０）＝美浦＝が、来春に定年を迎える。数々の名馬を送り出してきた名伯楽“最後の秋”は見逃せない話題が続く。まず注目されるのは、名牝アーモンドアイの初子アロンズロッド（牡３歳）だ。左膝骨折で今春の休養を余儀なくされたものの、今月１０日に美浦へ帰厩。国枝師は「北海道からの輸送後も問題はなく、脚元も大丈夫」