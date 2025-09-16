◇パ・リーグ日本ハム12―5西武（2025年9月15日エスコンF）日本ハムのドラフト1位・柴田は「学び多き」プロ最長の3回2/3だった。3度目の先発で0―0の3回1死二、三塁から滝沢に投前スクイズを決められて失点。本塁へのグラブトスは間に合わず（記録は犠打と野選）、続く外崎の中犠飛で2点目を奪われた。この回は2盗塁と足も絡められ、「プロの野球、1軍の野球を学ぶ登板になった。打つだけでなく、いろいろな形で走者を