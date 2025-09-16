◇パ・リーグ日本ハム12―5西武（2025年9月15日エスコンF）日本ハムは本塁打数のチーム1、2位の2人がアーチの競演だ。2―3の6回、3番・レイエスが左中間へ同点31号ソロ。この回一挙7得点を呼び込んで「打席に行く前、ボス（新庄監督）からアドバイスをもらって意識していた。ボス、ありがとう！」と感謝した。9―3の7回には万波が代打で左翼席へダメ押し20号3ラン。代打アーチがプロ2本目なら20号は2年ぶりで、先発し