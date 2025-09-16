◇パ・リーグソフトバンク5―0オリックス（2025年9月15日京セラD）ソフトバンク・柳町が2戦連続の勝利打点を含む3安打2打点の活躍をみせた。0―0の3回2死一、二塁の場面でフルカウントからエスピノーザのチェンジアップを中前にはじき返した。「先制のチャンスを絶対に生かそうと集中しました」。夏場は苦しんだが、これで9月は11試合で打率.385、7打点と当たりを取り戻している。小久保監督は「達（柳町）がエスピノーザ